Programma Olimpiadi Tokyo 2020: gli orari, le gare e le finali giorno per giorno (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Programma completo delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Venerdì 23 luglio verrà accesa la sacra fiamma di Olimpia e darà il via alla trentaduesima edizione dei Giochi Olimpici: ma le gare cominceranno, come da tradizione, un paio di giorni prima, ovvero mercoledì 21 luglio con i tornei di softball e calcio. Sabato 24 verranno assegnate le prime medaglie e poi in apnea sino al gran finale previsto per domenica 8 agosto. Di seguito tutti gli orari e tutte le gare suddivise giorno per giorno per non perdervi ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Ilcompleto delledi. Venerdì 23 luglio verrà accesa la sacra fiamma di Olimpia e darà il via alla trentaduesima edizione dei Giochi Olimpici: ma lecominceranno, come da tradizione, un paio di giorni prima, ovvero mercoledì 21 luglio con i tornei di softball e calcio. Sabato 24 verranno assegnate le prime medaglie e poi in apnea sino al gran finale previsto per domenica 8 agosto. Di seguito tutti glie tutte lesuddiviseperper non perdervi ...

Advertising

Sport_Fair : La caccia alle medaglia per l'#Italia non è finita Il programma e gli azzurri in gara sabato 7 agosto a #Tokyo2020… - gio_onali : RT @DelpapaMax: Eliminando i vecchi cammelli della tv lottizzata, la Rai è riuscita a fare un grande programma sulle Olimpiadi: 'Il circolo… - Angela3v999 : RT @ClaudiaBen69: Eliminando i vecchi cammelli della tv lottizzata, la Rai è riuscita a fare un grande programma sulle Olimpiadi: \'Il circ… - CommozioniA : @matra @robertamilano @rai Vogliamo parlare del programma della sera dedicato alle olimpiadi? ?? - DelpapaMax : RT @FairyRainDarcy: Eliminando i vecchi cammelli della tv lottizzata, la Rai è riuscita a fare un grande programma sulle Olimpiadi: Il circ… -