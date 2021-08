Produzione industriale in aumento a giugno supera livelli pre-Coivid (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – Produzione industriale in forte crescita a giugno in Italia, a dispetto della frenata registrata da altre economie europee come la Germania e la Spagna, che hanno visto una battuta d’arresto. Secondo l’ultimo report dell’Istat la Produzione industriale è crescita dell’1% a giugno, attestandosi su un livello che supera dello 0,3% il valore di febbraio 2020, mese antecedente l’inizio dell’emergenza sanitaria. L’aumento riguarda anche il secondo trimestre (+1% rispetto al primo), anche se mostra un lieve rallentamento rispetto alla dinamica dei ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) –in forte crescita ain Italia, a dispetto della frenata registrata da altre economie europee come la Germania e la Spagna, che hanno visto una battuta d’arresto. Secondo l’ultimo report dell’Istat laè crescita dell’1% a, attestandosi su un livello chedello 0,3% il valore di febbraio 2020, mese antecedente l’inizio dell’emergenza sanitaria. L’riguarda anche il secondo trimestre (+1% rispetto al primo), anche se mostra un lieve rallentamento rispetto alla dinamica dei ...

Advertising

istat_it : Produzione industriale: a giugno +1% rispetto a maggio e +13,9% su giugno 2020 #istat - peppeprovenzano : È così: non si tratta di chiedere il bon ton, ma di riaffermare la civiltà del lavoro sancita dalla Costituzione. S… - patriziarutigl1 : Sale la Produzione Industriale ! - patriziarutigl1 : RT @MilanoFinanza: La produzione industriale risale a giugno in Italia, delude in Germania - MilanoFinanza : La produzione industriale risale a giugno in Italia, delude in Germania -