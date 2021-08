Primo giorno di accesso ai siti del Parco Archeologico di Pompei con Green Pass (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPompei (Na) – Registrati 6.890 visitatori al sito di Pompei nella giornata di oggi. Il Green Pass dal 6 agosto obbligatorio per l’accesso in tutti i luoghi della cultura, non ha frenato i tanti turisti che hanno deciso di visitare la città antica. Anche più numerosi dello scorso venerdì (5.353 ingressi). Per non escludere nessuno, da questa mattina è stata attivata una postazione presso l’ingresso agli scavi di Piazza Anfiteatro, per il rilascio di tamponi antigenici per i visitatori non vaccinati, che ha somministrato 319 tamponi. La postazione è stata resa possibile grazie ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Registrati 6.890 visitatori al sito dinella giornata di oggi. Ildal 6 agosto obbligatorio per l’in tutti i luoghi della cultura, non ha frenato i tanti turisti che hanno deciso di visitare la città antica. Anche più numerosi dello scorso venerdì (5.353 ingressi). Per non escludere nessuno, da questa mattina è stata attivata una postazione presso l’ingresso agli scavi di Piazza Anfiteatro, per il rilascio di tamponi antigenici per i visitatori non vaccinati, che ha somministrato 319 tamponi. La postazione è stata resa possibile grazie ...

