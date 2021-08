Prime Video, svelata la squadra di telecronisti e talent per la Champions League 2021/2022 (Di venerdì 6 agosto 2021) Tra le grandi novità dei diritti tv per le prossime stagioni, figura sicuramente la Champions League su Prime Video. L’emittente trasmetterà infatti 17 match in totale, nonché la Supercoppa Europea tra Chelsea e Villarreal. A tal proposito, è stata annunciata la squadra di telecronisti, talent e giornalisti che si occuperà di raccontare le partite sia prima che dopo, ma anche durante. Il telecronista di punta sarà Sandro Piccinini, al ritorno in cabina di commento dopo tre anni, accompagnato da Massimo Ambrosini come seconda voce e Alessia Tarquinio come bordocampista. ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Tra le grandi novità dei diritti tv per le prossime stagioni, figura sicuramente lasu. L’emittente trasmetterà infatti 17 match in totale, nonché la Supercoppa Europea tra Chelsea e Villarreal. A tal proposito, è stata annunciata ladie giornalisti che si occuperà di raccontare le partite sia prima che dopo, ma anche durante. Il telecronista di punta sarà Sandro Piccinini, al ritorno in cabina di commento dopo tre anni, accompagnato da Massimo Ambrosini come seconda voce e Alessia Tarquinio come bordocampista. ...

