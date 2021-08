Primavera 1, tutti gli anticipi e i posticipi della prima giornata di campionato (Di venerdì 6 agosto 2021) : sei match in programma tra sabato e domenica Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi della prima giornata del campionato primavera 1 2021/22. Ecco tutti i match in programma e i rispettivi orari. SPAL-Sampdoria venerdì 27 agosto ore 16,30 Sassuolo-Milan sabato 28 agosto ore 11 Bologna-Napoli sabato 28 agosto ore 14,30 Fiorentina-Juventus sabato 28 agosto ore 16,30 Torino-Roma domenica 29 agosto ore 11 Cagliari-Lecce domenica 29 agosto ore 14,30 Inter-Atalanta domenica 29 agosto ore ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 agosto 2021) : sei match in programma tra sabato e domenica Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso notidel1 2021/22. Eccoi match in programma e i rispettivi orari. SPAL-Sampdoria venerdì 27 agosto ore 16,30 Sassuolo-Milan sabato 28 agosto ore 11 Bologna-Napoli sabato 28 agosto ore 14,30 Fiorentina-Juventus sabato 28 agosto ore 16,30 Torino-Roma domenica 29 agosto ore 11 Cagliari-Lecce domenica 29 agosto ore 14,30 Inter-Atalanta domenica 29 agosto ore ...

