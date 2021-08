Precampionato 2021 | Serie A | il calendario amichevoli di tutte le squadre

(Di venerdì 6 agosto 2021) Tutto pronto per un’estate di preparazione e di primi scampoli di grande calcio. Le ventidiA sono pronte ai vari ritiri– chi in città e chi in montagna, o chi addirittura al mare – e per iniziare a testare nuovi acquisti, nuovi schemi e nuovi stili di gioco. Grande attesa per le prossime settimane, Sportface.it vi terrà aggiornati sul programma didileitaliane.ATALANTA 16 luglio Ore 17:00, Atalanta-AlbinoGandino 13-0 18 luglio Ore 17:00, Atalanta-Maccabi Bnei Raina 1-1 31 luglio Ore 16:30, ...

DiMarzio : #Inter | Alla scoperta di Martín #Satriano, l'uruguaiano che sta sorprendendo nel precampionato - sportli26181512 : Empoli, a destra Stojanovic può essere un colpo low cost. I bonus? Chissà: Empoli, a destra Stojanovic può essere u… - BasketMagazine : New post: Ufficiale il programma precampionato 2021/2022 della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro #basketmagazine - pesaronews : Ufficiale il programma precampionato 2021/2022 della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro! - DnaBiancorosso : RT @pu24it: Vuelle, stilato il programma precampionato: dal 18 agosto a Carpegna, da 22 a Lamoli, poi trasferta croata | -

Ultime Notizie dalla rete : Precampionato 2021

...del Borussia Dortmund avrà ufficialmente inizio nel primo turno della Coppa di Germania- 22. ... Nelil norvegese non è ancora andato a segno. Il Borussia Dortmund ha perso con ...... Senna e Soriano) e quella che nelha vinto l'Europa League. In particolare, hai fatto fare il ... Preferisco fare una stagione intera dalalla fine, ma siamo professionisti e alla ...Successo per la Cremonese sul campo della Spal nella terza amichevole precampionato. I grigiorossi vincono 2-1 grazie alla rete in apertura di Vido e a fine match di Zanimacchia.NEWS DELLA GIORNATA – Tutte le news della giornata giallorossa raccolte per voi in un solo articolo: buona lettura! La Roma approda in Spagna e saluta il Portogallo La Roma è approdata in Spagna, chiu ...