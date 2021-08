Prato, 64 aziende manifatturiere controllate: tutte irregolari. L’ispettorato del Lavoro: “Su 570 posizioni 250 sono illecite” (Di venerdì 6 agosto 2021) In tutto 570 posizioni lavorative controllate, di cui 394 provenienti da Paesi extra-Ue. Il risultato: 250 sono risultate illecite perché in nero oppure per violazioni in materia di orario e di sicurezza sul luogo di Lavoro. Emerge dalle verifiche condotte dalL’ispettorato del Lavoro di Prato e Pistoia nell’ambito del progetto ‘Alt caporalato!’ L’attività di vigilanza straordinaria, svolta nell’arco di 6 settimane tra i mesi di maggio e luglio, si è concentrata in particolare sul comune di Prato e ha riguardato 64 aziende ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) In tutto 570lavorative, di cui 394 provenienti da Paesi extra-Ue. Il risultato: 250risultateperché in nero oppure per violazioni in materia di orario e di sicurezza sul luogo di. Emerge dalle verifiche condotte daldeldie Pistoia nell’ambito del progetto ‘Alt caporalato!’ L’attività di vigilanza straordinaria, svolta nell’arco di 6 settimane tra i mesi di maggio e luglio, si è concentrata in particolare sul comune die ha riguardato 64...

Advertising

DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Controlli dell'Ispettorato del lavoro in 64 aziende manifatturiere: riscontrate irrego… - Sav3ri8 : RT @CrisMascioli: @trescogli Non è 'Prato' è un sistema presente in tutte le aziende. Tolte le protezioni, aumenti la produttività. - CrisMascioli : @trescogli Non è 'Prato' è un sistema presente in tutte le aziende. Tolte le protezioni, aumenti la produttività. - QdSit : L'incendio che ha creato molti danni a Gangi è partito dalla zona di contrada Prato, ha raggiunto la chiesa di San… - bnegri1 : RT @Chiappuz: Da non credere, cade anche l’ultimo alibi? -