Poste Italiane, contratti onerosi con una società privata a Napoli: multa di 11 mln di euro dall’Antitrust (Di venerdì 6 agosto 2021) L’Antitrust ha sanzionato per oltre 11 milioni di euro Poste Italiane per abuso di dipendenza economica. Secondo l’Autorità, Poste Italiane ha imposto clausole ingiustificatamente gravose nei contratti sottoscritti nel 2012 e nel 2013, e vigenti fino al mese di giugno 2017, con Soluzioni, una società che per molti anni ha svolto, per conto di Poste Italiane, il servizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza nella città di Napoli. In particolare, prosegue l’Antitrust, la società ha adottato un ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 6 agosto 2021) L’Antitrust ha sanzionato per oltre 11 milioni diper abuso di dipendenza economica. Secondo l’Autorità,ha imposto clausole ingiustificatamente gravose neisottoscritti nel 2012 e nel 2013, e vigenti fino al mese di giugno 2017, con Soluzioni, unache per molti anni ha svolto, per conto di, il servizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza nella città di. In particolare, prosegue l’Antitrust, laha adottato un ...

Advertising

statodelsud : Antitrust, 11 milioni di euro di multa a Poste italiane per abuso di dipendenza economica - Pino__Merola : Antitrust, 11 milioni di euro di multa a Poste italiane per abuso di dipendenza economica - statodelsud : Antitrust, 11 milioni di euro di multa a Poste italiane per abuso di dipendenza economica - Pino__Merola : Antitrust, 11 milioni di euro di multa a Poste italiane per abuso di dipendenza economica - ferrettof : Poste Italiane riparte e cresce con Amazon : futuro assicurato -