Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25 - Estrema in tutto anche nel prezzo

(Di venerdì 6 agosto 2021) 700 cavalli, solo pista. La nuova911 GT2 RS25 è nata con un solo scopo: infrangere record sui circuiti. La sportiva creata per celebrare i 25 anni della Manthey Racing, la scuderia responsabile delle 911 RSR del mondiale Endurance, sarà prodotta in 30 esemplari, con dettagli derivati dalla 935 moderna e componenti specifici. Il suo obiettivo è quello di proporre prestazioni elevatissime: non essendo pensata per le competizioni, non deve sottostare ad alcun regolamento e per questo gli ingegneri di Zuffenhausen hanno potuto aggiornare la meccanica della 911 con dettagli che in gara sarebbero vietati, perché innalzerebbero eccessivamente ...