Polpette schiacciate di zucchine al forno | deliziose e leggere!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 6 agosto 2021) ?Ledialsono un aperitivo finger food leggero e sfizioso. Velocissime da realizzare sono senza carne, perfette per i vostri amici vegetariani e per voi, se volete restare in forma, ma con gusto. A forma di dischetti, ovali e compatte, si prestano ad essere servite per aprire una cena o come contorno in famiglia. Delicate e gustose, regalano grandi soddisfazioni se accompagnate da una ricca insalata di stagione. Cotte al, non appesantiscono lo stomaco, ma lo soddisfano con un sapore rotondo e avvolgente. Una ricetta facilissima da ricordare con la regola del ...