Pochettino: “Leonardo e il presidente lavorano per migliorare la squadra, Messi è tra le opzioni” (Di venerdì 6 agosto 2021) A 24 ore dal fischio di inizio della prima di campionato per il Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, allenatore del club parigino, è intervenuto in conferenza stampa, parlando anche dell’eventuale arrivo di Messi. Queste le sue parole: “Siamo concentrati sull’inizio della stagione, parallelamente il club lavora fortemente e discretamente sul mercato per migliorare la squadra al fine di raggiungere gli obiettivi fissati per quest’anno. Per quanto riguarda Messi, sappiamo cosa è successo ieri. Non voglio dirvi il contrario, noi siamo concentrati sulla sfida di Troyes per far una buona gara e iniziare ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 6 agosto 2021) A 24 ore dal fischio di inizio della prima di campionato per il Paris Saint-Germain, Mauricio, allenatore del club parigino, è intervenuto in conferenza stampa, parlando anche dell’eventuale arrivo di. Queste le sue parole: “Siamo concentrati sull’inizio della stagione, parallelamente il club lavora fortemente e discretamente sul mercato perlaal fine di raggiungere gli obiettivi fissati per quest’anno. Per quanto riguarda, sappiamo cosa è successo ieri. Non voglio dirvi il contrario, noi siamo concentrati sulla sfida di Troyes per far una buona gara e iniziare ...

Advertising

tony62550278 : RT @GoalItalia: 'Nasser e Leonardo sono al lavoro' ?? #Messi al PSG? Pochettino dice la sua ?? - GoalItalia : 'Nasser e Leonardo sono al lavoro' ?? #Messi al PSG? Pochettino dice la sua ?? - sportli26181512 : Alla scoperta di Bitshiabu: 16 anni, un posto nel Psg e i paragoni con Koulibaly: Difensore centrale, francese, ori… - justeotto : @CulturePSG Leonardo et Pochettino - Zelgadis265 : @Tractor220510 @il_Malpensante @capuanogio il PSG se Pochettino non vince la champions e lui è ancora libero non ha… -