Plebiscito a Cinque stelle. Conte incoronato presidente. La strategia: nuove parole d’ordine e battaglie simbolo. “Tornare alla politica con la P maiuscola” (Di sabato 7 agosto 2021) Si dirà: era un voto scontato, inevitabile, dall’esito prevedibile. Sarà anche vero, ma i dati non dicono semplicemente che Giuseppe Conte è ufficialmente il nuovo leader del Movimento Cinque stelle, ma che lo è dopo una votazione a dir poco plebiscitaria. Solo in tarda serata (alle 22,40 inoltrate) è stata sciolta la riserva e i dati sono stati resi pubblici direttamente dal presidente del comitato di Garanzia Vito Crimi: su 115.130 aventi diritto, hanno votato votanti 67.064. E di questi hanno espresso il proprio favore a Conte presidente 62.242. Il 96% dei votanti. Di fatto, dunque, la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 7 agosto 2021) Si dirà: era un voto scontato, inevitabile, dall’esito prevedibile. Sarà anche vero, ma i dati non dicono semplicemente che Giuseppeè ufficialmente il nuovo leader del Movimento, ma che lo è dopo una votazione a dir poco plebiscitaria. Solo in tarda serata (alle 22,40 inoltrate) è stata sciolta la riserva e i dati sono stati resi pubblici direttamente daldel comitato di Garanzia Vito Crimi: su 115.130 aventi diritto, hanno votato votanti 67.064. E di questi hanno espresso il proprio favore a62.242. Il 96% dei votanti. Di fatto, dunque, la ...

Advertising

Giancar70336148 : RT @gennaro38069406: Un plebiscito di voti per Giuseppe Conte gli iscritti non hanno dubbi è lui il nuovo Leader del movimento cinque stell… - OttaviDeborah : RT @gennaro38069406: Un plebiscito di voti per Giuseppe Conte gli iscritti non hanno dubbi è lui il nuovo Leader del movimento cinque stell… - chiccodigrano : RT @gennaro38069406: Un plebiscito di voti per Giuseppe Conte gli iscritti non hanno dubbi è lui il nuovo Leader del movimento cinque stell… - albebu1955 : RT @gennaro38069406: Un plebiscito di voti per Giuseppe Conte gli iscritti non hanno dubbi è lui il nuovo Leader del movimento cinque stell… - InfinitoIsacco : RT @gennaro38069406: Un plebiscito di voti per Giuseppe Conte gli iscritti non hanno dubbi è lui il nuovo Leader del movimento cinque stell… -