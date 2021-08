Piquè a Messi: «Barcellona non sarà come prima, la realtà è molto dura» (Di venerdì 6 agosto 2021) Gerard Piquè e il messaggio strappalacrime per Lionel Messi: ecco le dichiarazioni del difensore del Barcellona Messaggio strappalacrime di Piqué per l’addio di Messi al Barcellona. Le sue parole su Instagram. «Niente sarà più come prima. Né il Camp Nou, né la città di Barcellona, ??né noi stessi. Dopo più di 20 anni al Club, smetterai di indossare la maglia del Barça. La realtà, a volte, è molto dura . Ci siamo conosciuti nel 2000, avevamo 13 anni e avevamo una carriera davanti a noi. Che ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Gerarde il messaggio strappalacrime per Lionel: ecco le dichiarazioni del difensore delMessaggio strappalacrime di Piqué per l’addio dial. Le sue parole su Instagram. «Nientepiù. Né il Camp Nou, né la città di, ??né noi stessi. Dopo più di 20 anni al Club, smetterai di indossare la maglia del Barça. La, a volte, è. Ci siamo conosciuti nel 2000, avevamo 13 anni e avevamo una carriera davanti a noi. Che ...

Ultime Notizie dalla rete : Piquè Messi Messi, il day after è ancora più doloroso: processione dei compagni nella sua villa, PSG pronto all'assalto Sensazioni che accomunano il tifoso più semplice ai compagni di squadra di Messi, soprattutto quei giocatori che hanno condiviso con lui le pagine più importanti della sua epopea catalana. Da ...

Dalla Spagna: Leo Messi ad un passo dall'addio al Barcellona I capitani della squadra, tra cui Pique , Busquets e Jordi Alba , sono già stati informati della decisione di Messi , e i responsabili del club starebbero ora pensando a come comunicare ufficialmente ...

Barcellona, Pique saluta Messi: "Niente sarà più lo stesso" Sportface.it