Picchiato dopo il bacio gay, le associazioni: 'I Comuni e il locale condannino l'atto di violenza' (Di venerdì 6 agosto 2021) 'L'aggressione omofoba ai danni di un ragazzo forlivese a Cesenatico presso il Molo9Cinque nella notte del 30 luglio rappresenta un fatto gravissimo. Come associazioni del territorio impegnate sui ... Leggi su forlitoday (Di venerdì 6 agosto 2021) 'L'aggressione omofoba ai danni di un ragazzo forlivese a Cesenatico presso il Molo9Cinque nella notte del 30 luglio rappresenta un fgravissimo. Comedel territorio impegnate sui ...

Advertising

FraSellers : @giuslit @Entreri_Arnodas Beh se fosse successo quando andavo a scuola io sicuramente avrei picchiato forte chi mi… - kiara86769608 : RT @peoplepubit: Avevano picchiato la madre e portato via Franca e il suo fratellino di otto anni. Li avevano portati in un casolare. Due g… - conpatr49 : RT @peoplepubit: Avevano picchiato la madre e portato via Franca e il suo fratellino di otto anni. Li avevano portati in un casolare. Due g… - mbbelluco : RT @peoplepubit: Avevano picchiato la madre e portato via Franca e il suo fratellino di otto anni. Li avevano portati in un casolare. Due g… - GloriaBruno79 : RT @peoplepubit: Avevano picchiato la madre e portato via Franca e il suo fratellino di otto anni. Li avevano portati in un casolare. Due g… -