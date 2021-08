Perché la Russia si esercita con i Paesi confinanti con l’Afghanistan? (Di venerdì 6 agosto 2021) Duemilacinquecento militari, molti dei quali specialisti russi, si trovano al confine tra Afghanistan e Tagikistan per un’esercitazione. Sul lato tagiko delle rocce brulle che separano i due Paesi eurasiatici, soldati locali, russi e uzbeki si muovono coordinati. Simulano un’aggressione che arrivi dall’Afghanistan, dove i Talebani hanno di fatto preso il controllo dei valici di frontiera (sia col Tagikistan che con l’Uzbekistan). L’iniziativa non ha tanto ragioni militari, la Russia continua a pressare per una risoluzione negoziale del conflitto riacceso negli ultimi mesi e non ha intenzione di inviare rinforzi a Kabul. ... Leggi su formiche (Di venerdì 6 agosto 2021) Duemilacinquecento militari, molti dei quali specialisti russi, si trovano al confine tra Afghanistan e Tagikistan per un’zione. Sul lato tagiko delle rocce brulle che separano i dueeurasiatici, soldati locali, russi e uzbeki si muovono coordinati. Simulano un’aggressione che arrivi dal, dove i Talebani hanno di fatto preso il controllo dei valici di frontiera (sia col Tagikistan che con l’Uzbekistan). L’iniziativa non ha tanto ragioni militari, lacontinua a pressare per una risoluzione negoziale del conflitto riacceso negli ultimi mesi e non ha intenzione di inviare rinforzi a Kabul. ...

