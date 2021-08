Pentathlon, Olimpiadi Tokyo: Alice Sotero quarta dopo scherma e nuoto, risale Elena Micheli (Di venerdì 6 agosto 2021) Si sono disputate le prove di nuoto (per la prima volta in vasca da 25 metri) e scherma (oggi previsto il bonus round) per quanto concerne la prova individuale femminile del Pentathlon moderno alle Olimpiadi di Tokyo: ottime notizie in casa Italia, con il quarto posto di Alice Sotero e l’11° di Elena Micheli nella classifica generale. L’astigiana, che fu settima a Rio 2016, è a quota 522 punti assieme all’irlandese Natalya Coyle, a sole due lunghezze sulla sudcoreana Kim Sehee, terza con 524, ed a cinque dalla rappresentante del ROC, ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) Si sono disputate le prove di(per la prima volta in vasca da 25 metri) e(oggi previsto il bonus round) per quanto concerne la prova individuale femminile delmoderno alledi: ottime notizie in casa Italia, con il quarto posto die l’11° dinella classifica generale. L’astigiana, che fu settima a Rio 2016, è a quota 522 punti assieme all’irlandese Natalya Coyle, a sole due lunghezze sulla sudcoreana Kim Sehee, terza con 524, ed a cinque dalla rappresentante del ROC, ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Pentathlon Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Sotero in top5 Micheli recupera posizioni! - #Pentathlon #Olimpiadi… - Maiosopraosotto : #aggiornamento #pentathlon femminile: Sotero e Micheli si sono classificate 5° e 6° nel nuoto. Adesso tocca loro il… - zazoomblog : LIVE Pentathlon Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Alice Sotero ci crede medaglia non impossibile! - #Pentathlon… - TerrinoniL : Olimpiadi di Tokyo 2021, gli italiani in gara oggi venerdì 6 agosto: Jacobs e Tortu nella finale dei 4x100, Mattia… - FabriFasanella : Olimpiadi di Tokyo 2021, gli italiani in gara oggi venerdì 6 agosto: Jacobs e Tortu nella finale dei 4x100, Mattia… -