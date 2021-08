Pegasus, giornalisti denunciano società israeliana Nso (Di venerdì 6 agosto 2021) Diciassette giornalisti di sette Paesi, presi di mira dal software Pegasus, hanno denunciato insieme all'Ong Reporters sans frontières la società israeliana NSO Group, all'origine dello sviluppo della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 agosto 2021) Diciassettedi sette Paesi, presi di mira dal software, hanno denunciato insieme all'Ong Reporters sans frontières laNSO Group, all'origine dello sviluppo della ...

Ultime Notizie dalla rete : Pegasus giornalisti Pegasus, giornalisti denunciano società israeliana Nso Rsf fa anche sapere di essersi rivolta "formalmente alle Nazioni Unite" per "ottenere spiegazioni da parte degli Stati sospettati di aver avuto ricorrso a Pegasus per spiare questi giornalisti": ...

Caso Pegasus: la prova che siamo tutti spiati Con i cellulari sempre più spiati Sarebbero stati controllati politici, attivisti per i diritti umani, avvocati, personaggi del mondo religioso e circa 180 giornalisti delle più importanti testate ...

