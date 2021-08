Patto per la scuola, nuovo incontro tra Bianchi e sindacati: a settembre si parlerà anche di rinnovo contrattuale (Di venerdì 6 agosto 2021) Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, durante la riunione con i sindacati per il Patto per la scuola, riconosce la bontà del lavoro del proprio dicastero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 6 agosto 2021) Il ministro dell'Istruzione, Patrizio, durante la riunione con iper ilper la, riconosce la bontà del lavoro del proprio dicastero. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Patto per la scuola, nuovo incontro tra Bianchi e sindacati: a settembre si parlerà anche di rinnovo contrattuale - PelleEnzo : RT @dancapaolo: Infrastrutture in Sicilia, la Cisl chiede un tavolo - FilcaCislLatina : RT @CislNazionale: ??Serve un patto vero tra #Governo, sindacati ed imprese per far rispettare da tutti gli accordi sulla prevenzione e sicu… - nicomanetta1 : Taxi: sindacati incontrano Gualtieri e spunta un “patto per la legalità” - Radio Colonna #taxi #NoUber - PaoloMasciarel1 : RT @CislNazionale: ??Serve un patto vero tra #Governo, sindacati ed imprese per far rispettare da tutti gli accordi sulla prevenzione e sicu… -