Patente a punti per le imprese e più controlli: la strategia contro gli incidenti sul lavoro (Di venerdì 6 agosto 2021) Una Patente a punti per le aziende inadempienti, che faccia scattare la chiusura dopo un certo numero di infrazioni è “l’ipotesi in campo” per contrastare gli incidenti sul lavoro. Lo conferma il ministro Andrea Orlando al Tg3: “Qualificare le imprese, stabilire la loro storia, individuare i recidivi: potrà essere una delle forme per contrastare con forza” gli incidenti sul lavoro insieme a “controlli, prevenzione, informazione: stiamo lavorando su tutti questi fronti. In concreto immediatamente e’ partito il concorso per oltre 800 unità ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 6 agosto 2021) Unaper le aziende inadempienti, che faccia scattare la chiusura dopo un certo numero di infrazioni è “l’ipotesi in campo” per contrastare glisul. Lo conferma il ministro Andrea Orlando al Tg3: “Qualificare le, stabilire la loro storia, individuare i recidivi: potrà essere una delle forme per contrastare con forza” glisulinsieme a “, prevenzione, informazione: stiamo lavorando su tutti questi fronti. In concreto immediatamente e’ partito il concorso per oltre 800 unità ...

