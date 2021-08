Parma, muore schiacciato da asfaltatrice: indaga la Polizia Stradale (Di venerdì 6 agosto 2021) Terribile incidente a Parma dove un operaio ha perso la vita mentre si trovava in cantiere. indaga adesso la procura mentre la Polizia Stradale ha tentato di fornire una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente Una nuova e terribile tragedia sul lavoro si è verificata a Parma, dove un operaio è stato travolto da una ruspa L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 6 agosto 2021) Terribile incidente adove un operaio ha perso la vita mentre si trovava in cantiere.adesso la procura mentre laha tentato di fornire una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente Una nuova e terribile tragedia sul lavoro si è verificata a, dove un operaio è stato travolto da una ruspa L'articolo proviene da Consumatore.com.

