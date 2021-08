Pallanuoto, Olimpiadi Tokyo: la Serbia ringrazia Filipovic, batte la Spagna e raggiunge in finale la Grecia (Di venerdì 6 agosto 2021) La Serbia vola in finale e tenterà il bis nel torneo maschile di Pallanuoto da Paese con una propria vita distinta. La seconda semifinale del torneo olimpico vede la vittoria dei maestri serbi per 10-9 sulla Spagna, anche se servono tanta fatica e un Filipovic provvidenziale a 26 secondi dalla fine. Sfida, dunque, alla Grecia per la medaglia d’oro, mentre Spagna e Ungheria andranno per il bronzo. Per larga parte del primo quarto le due squadre, in superiorità numerica o no, hanno parecchia difficoltà a segnare. Questo fino a quando arrivano ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) Lavola ine tenterà il bis nel torneo maschile dida Paese con una propria vita distinta. La seconda semidel torneo olimpico vede la vittoria dei maestri serbi per 10-9 sulla, anche se servono tanta fatica e unprovvidenziale a 26 secondi dalla fine. Sfida, dunque, allaper la medaglia d’oro, mentree Ungheria andranno per il bronzo. Per larga parte del primo quarto le due squadre, in superiorità numerica o no, hanno parecchia difficoltà a segnare. Questo fino a quando arrivano ...

