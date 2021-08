Pallamano, Olimpiadi Tokyo: sarà Russia-Francia in finale, Norvegia ko a sorpresa 27-26 (Di venerdì 6 agosto 2021) sarà il Comitato Olimpico Russo ad affrontare la Francia nella finalissima del torneo olimpico femminile di Pallamano, con la squadra allenata da Alexey Alekseev che ha sconfitto la favorita Norvegia per 27-26, conquistando così l’opportunità di difendere il titolo di Rio 2016. Avvio di gara in favore delle russe, che si sono portate sul 2-0 con la rete di Daria Dmitrieva, subendo la prima rete solamente al 3?, con la Norvegia che ha però pareggiato al 4? sul 2-2. Stine Oftedal e compagne hanno avuto più volte l’occasione di volare sul +2, ma il punteggio non si è discostato da una sostanziale parità, ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021)il Comitato Olimpico Russo ad affrontare lanella finalissima del torneo olimpico femminile di, con la squadra allenata da Alexey Alekseev che ha sconfitto la favoritaper 27-26, conquistando così l’opportunità di difendere il titolo di Rio 2016. Avvio di gara in favore delle russe, che si sono portate sul 2-0 con la rete di Daria Dmitrieva, subendo la prima rete solamente al 3?, con lache ha però pareggiato al 4? sul 2-2. Stine Oftedal e compagne hanno avuto più volte l’occasione di volare sul +2, ma il punteggio non si è discostato da una sostanziale parità, ...

