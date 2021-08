Palamara scende in politica: “Mi candido a Roma alle suppletive della Camera” (Di venerdì 6 agosto 2021) Luca Palamara scende in politica. Lo aveva già ipotizzato un anno fa sul palco del TPI Fest, il festival del nostro giornale, intervistato dal direttore Giulio Gambino. E ora arriva la conferma. L’ex presidente dell’Anm, che ha fatto esplodere lo scandalo che ha travolto la magistratura italiana, ha deciso così di candidarsi alle elezioni suppletive di Roma per la Camera. La decisione di Palamara arriva dopo la sentenza della Cassazione che nei giorni scorsi ha confermato la sua radiazione dalla magistratura. “Stamattina ho riposto la ... Leggi su tpi (Di venerdì 6 agosto 2021) Lucain. Lo aveva già ipotizzato un anno fa sul palco del TPI Fest, il festival del nostro giornale, intervistato dal direttore Giulio Gambino. E ora arriva la conferma. L’ex presidente dell’Anm, che ha fatto esplodere lo scandalo che ha travolto la magistratura italiana, ha deciso così di candidarsielezionidiper la. La decisione diarriva dopo la sentenzaCassazione che nei giorni scorsi ha confermato la sua radiazione dalla magistratura. “Stamattina ho riposto la ...

