Paladina – Villa d’Almè | Milesi | “I costi aggiuntivi già a carico della Provincia”

(Di venerdì 6 agosto 2021) Non intende placarsi il botta e risposta tra Vittorio, sindaco di San Pellegrino, e il presidenteGianfranco Gafforelli in merito al completamento. Dopo l’attacco di(che chiedeva il passaggio ad Anas per il completamento del terzo lottotangenziale sud e definiva come “fallimentare ed inconcludente” la gestione dell’iter da parte) e la replica di Gafforelli (“accuse false e gratuite”), il sindaco di San Pellegrino torna ...

... accusata dal primo cittadino di aver gestito in modo fallimentare il completamento del terzo lotto della tangenziale sud, da Paladina a Villa d'Almè. Con un comunicato stampa, la Provincia di Bergamo risponde all' attacco del sindaco di San Pellegrino Terme, Vittorio Milesi che ha definito 'fallimentare' la gestione della Paladina-Villa d'Almè da parte dell'ente. Reca la data del 21 /01/2020 la nota con la quale la Provincia di Bergamo ha richiesto ad Anas - si legge nel comunicato - 'un confronto tecnico al fine di ... Che la viabilità complichi non poco le vite di chi abita in Val Brembana (e le vacanze di chi la frequenta) è un fatto dimostrato da ore e ore di code a Zogno e poi Villa d'Almè e poi all'ingresso del ...