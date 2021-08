"Ostacoli finanziari e strutturali", niente più rinnovo del contratto: Lionel Messi lascia il Barcellona (Di venerdì 6 agosto 2021) Doveva essere il giorno dell'annuncio del rinnovo e…invece è successo esattamente il contrario. Lionel Messi e il Barcellona si separano. Non c'è nessun nuovo contratto e a ufficializzare la notizia è stata direttamente la società catalana. “Leo Messi non continuerà con il Barcellona”. In un comunicato il club spiega che nonostante le due parti “abbiano raggiunto un accordo con la chiara intenzione di firmare un nuovo contratto oggi, ciò non è potuto accadere, a causa di Ostacoli finanziari e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Doveva essere il giorno dell'annuncio dele…invece è successo esattamente il contrario.e ilsi separano. Non c'è nessun nuovoe a ufficializzare la notizia è stata direttamente la società catalana. “Leonon continuerà con il”. In un comunicato il club spiega che nonostante le due parti “abbiano raggiunto un accordo con la chiara intenzione di firmare un nuovooggi, ciò non è potuto accadere, a causa die ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Lionel Messi non resterà al Barcellona. Lo ha ufficializzato il club confermando che la trattativa per il rinnovo è… - SaCe86 : Messi saluta il Barcellona dopo 20 anni di vittorie - lillydessi : RT @Agenzia_Ansa: Lionel Messi non resterà al Barcellona. Lo ha ufficializzato il club confermando che la trattativa per il rinnovo è salta… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Lionel Messi non resterà al Barcellona. Lo ha ufficializzato il club confermando che la trattativa per il rinnovo è salta… - escribanonavas : RT @Agenzia_Ansa: Lionel Messi non resterà al Barcellona. Lo ha ufficializzato il club confermando che la trattativa per il rinnovo è salta… -

Ultime Notizie dalla rete : Ostacoli finanziari Ufficiale, Messi non rinnova con il Barcellona ... ciò non è potuto accadere, a causa di ostacoli finanziari e strutturali (regolamento della Liga spagnola)', scrive il Barca. 'A causa di questa situazione Messi non resterà al Barcellona. Entrambe ...

Barcellona, Messi non resta per ostacoli finanziari Liga Lione Messi non resterà al Barcellona. Lo ha ufficializzato il club confermando che la trattativa per il rinnovo è saltata "per ostacoli finanziari e strutturali (regolamenti della Liga spagnola)". .

"Ostacoli finanziari", Messi non resta al Barcellona Gazzetta di Parma Messi saluta il Barcellona dopo 20 anni: cco i club che possono accoglierlo Dopo oltre 20 anni passati insieme, la notizia della separazione è clamorosa: Lionel Messi e il Barcellona si sono detti addio in un giorno di mezza estate, ufficializzando la partenza del sei volte P ...

Messi-Barça clamorosa rottura: non rinnova L’argentino può finire solo al Psg o al City e scatena un effetto domino che arriva fino alla serie A. Lukaku: Chelsea pronto all’assalto finale ...

... ciò non è potuto accadere, a causa die strutturali (regolamento della Liga spagnola)', scrive il Barca. 'A causa di questa situazione Messi non resterà al Barcellona. Entrambe ...Lione Messi non resterà al Barcellona. Lo ha ufficializzato il club confermando che la trattativa per il rinnovo è saltata "pere strutturali (regolamenti della Liga spagnola)". .Dopo oltre 20 anni passati insieme, la notizia della separazione è clamorosa: Lionel Messi e il Barcellona si sono detti addio in un giorno di mezza estate, ufficializzando la partenza del sei volte P ...L’argentino può finire solo al Psg o al City e scatena un effetto domino che arriva fino alla serie A. Lukaku: Chelsea pronto all’assalto finale ...