Ospiti politici scelgono Barbara d’Urso? Mara Venier lancia una frecciatina e svela perché da lei non vanno (Di venerdì 6 agosto 2021) Mara Venier ospite al quinto appuntamento de “Gli Incontri del Principe” – il talk show del Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio – ha parlato di Domenica In lanciando pure una frecciatina a Barbara d’Urso. Mara Venier lancia una frecciatina a Barbara d’Urso Ci saranno dei cambiamenti in un format comunque collaudato e di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 6 agosto 2021)ospite al quinto appuntamento de “Gli Incontri del Principe” – il talk show del Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio – ha parlato di Domenica Inndo pure unaunaCi saranno dei cambiamenti in un format comunque collaudato e di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Ospiti politici scelgono Barbara d’Urso? Mara Venier lancia una frecciatina e svela perché da lei non vanno… - gabrillasarti2 : @dottorbarbieri @Peter_Italy Amano il loro prossimo , vorrei vedere il greenpass della volpe, vorrei la gente chied… - venis_77 : @Nonha_stata @Moonlightshad1 La tv Trash dei talk show politici con ospiti indagati condannati a vario titolo,e gio… - Natocnlavaligia : LA FESTA PROVINCIALE DEL PARTITO DEMOCRATICO POLESANO, QUEST'ANNO FA TAPPA A ZAMPINE DI STIENTA IL VIA IL 5 AGOSTO… - pelo80 : @brina_77 Con ospiti politici. Se tornano pure i Cugini di campagna, riprendo il mio F10 e back to the ‘80s -