"Oro per la Gran Bretagna!". Il disastro che può costare la carriera al telecronista inglese: occhio, Jacobs e Tortu... | Video (Di venerdì 6 agosto 2021) L'entusiasmo era troppo forte: il commentatore britannico di Eurosport ha decretato la vittoria degli atleti inglesi nella staffetta 4x100 a Tokyo 2020 prima della fine della corsa. E in effetti ha cantato vittoria troppo presto. Perché all'ultimo momento l'azzurro Filippo Tortu ha letteralmente strappato la medaglia d'oro dal collo del collega britannico, facendo salire l'Italia sul gradino più alto del podio. "Sarà oro per la Gran Bretagna? No, è per l'Italia", ha detto il commentatore alla fine della gara. Il Video della gaffe, neanche a dirlo, è già diventato virale sul web. Ancora una volta l'Italia conquista il primo ...

