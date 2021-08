Operaia morta sul lavoro, Orlando: macchinario disattivato manualmente (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Ministro Orlando commenta il parere ricevuto dall’ispettorato nazionale sul lavoro su questa terribile tragedia che ha visto la morte di una giovane Operaia di 40 anni che lascia una figlia di 4 anni Nuove dichiarazioni del Ministro del lavoro Andrea Orlando sulla morte di Laila El Harim, un’Operaia di quarant’anni rimasta incastrata in un L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Ministrocommenta il parere ricevuto dall’ispettorato nazionale sulsu questa terribile tragedia che ha visto la morte di una giovanedi 40 anni che lascia una figlia di 4 anni Nuove dichiarazioni del Ministro delAndreasulla morte di Laila El Harim, un’di quarant’anni rimasta incastrata in un L'articolo proviene da Consumatore.com.

