Olimpiadi | Trump contro la nazionale di calcio femminile capitanata da Megan Rapinoe | “La donna con i capelli color porpora perde tempo con l’estrema sinistra””

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 agosto 2021) Non è mai stato un mistero che fra l’ex Presidente americano Donalde ladistatunitense che due anni fa vinse i Mondiali non corre buon sangue. In particolare l’allora Capo di Stato non gradì le frasi della “capitana”e altre giocatrici che, prima della finale, dissero che non sarebbero andate alla Casa Bianca in caso di vittoria. Questo anche a causa delle loro idee politiche, diametralmente opposte a quelle di. Così ora il ‘fallimento’ del team Usa a Tokyo 2020, dove le americane erano favoritissime per l’oro e invece ...