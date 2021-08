Olimpiadi Tokyo, risultati e medaglie di oggi (6 agosto): nuovo oro azzurro dalla marcia! (Di venerdì 6 agosto 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono iniziate: oggi, venerdì 6 agosto, si assegnano altri 23 dei 339 titoli in palio. Gli ori di giornata saranno distribuiti in questi sport: atletica, beach volley, calcio, boxe, pentathlon moderno, ciclismo su pista, lotta, hockey su prato, karate, arrampicata sportiva e tennistavolo. Atletica, 50 km di marcia maschile 1 Dawid Tomala (Polonia) 2 Jonathan Hilbert (Germania) 3 Evan Dunfee (Canada) Beach volley, torneo femminile 1 USA (Ross/Klineman) 2 Australia (Artacho Del Solar/Clancy) 3 Svizzera (Verge-Depre/Heidrich) Boxe, -91 kg maschile 1 Julio La Cruz (Cuba) 2 Muslim Gadzhimagomedov ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) Ledi2021 sono iniziate:, venerdì 6, si assegnano altri 23 dei 339 titoli in palio. Gli ori di giornata saranno distribuiti in questi sport: atletica, beach volley, calcio, boxe, pentathlon moderno, ciclismo su pista, lotta, hockey su prato, karate, arrampicata sportiva e tennistavolo. Atletica, 50 km di marcia maschile 1 Dawid Tomala (Polonia) 2 Jonathan Hilbert (Germania) 3 Evan Dunfee (Canada) Beach volley, torneo femminile 1 USA (Ross/Klineman) 2 Australia (Artacho Del Solar/Clancy) 3 Svizzera (Verge-Depre/Heidrich) Boxe, -91 kg maschile 1 Julio La Cruz (Cuba) 2 Muslim Gadzhimagomedov ...

