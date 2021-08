Olimpiadi Tokyo, i Giochi visti dai social. Estasi Italia, web in delirio per i trionfi leggendari degli azzurri (Di venerdì 6 agosto 2021) Giornata che definire memorabile è poco. Dapprima una straripante Antonella Palmisano nella 20 km di marcia, poi il gorilla di Avola Luigi Busà con l’oro leggendario nel tempio del Karate, ed infine l’apoteosi. Un’Italia che si spinge oltre i confini dell’irreale nella 4×100 con Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu. Siamo la nazione più veloce del mondo. social e web in delirio, un’esplosione di gioia incontenibile dopo un anno e mezzo di pandemia l’Italia rinasce con lo sport! La carrellata di post odierni è pronta, gustiamola. Visualizza questo post su ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) Giornata che definire memorabile è poco. Dapprima una straripante Antonella Palmisano nella 20 km di marcia, poi il gorilla di Avola Luigi Busà con l’oroo nel tempio del Karate, ed infine l’apoteosi. Un’che si spinge oltre i confini dell’irreale nella 4×100 con Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu. Siamo la nazione più veloce del mondo.e web in, un’esplosione di gioia incontenibile dopo un anno e mezzo di pandemia l’rinasce con lo sport! La carrellata di post odierni è pronta, gustiamola. Visualizza questo post su ...

Eurosport_IT : ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ??… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Italia è medaglia d'oro nella staffetta 4x100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro - Loren… - Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - KZeneise : L'Italia BELLA...!!! Staffetta 4x100, oro per l'Italia! Trionfo per Jacobs, Patta, Desalu e Tortu. E allo stadio d… - olivieripennesi : RT @fattoquotidiano: Luigi Busà è medaglia d’oro nel karate: è il nono per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo -