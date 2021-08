Olimpiadi Tokyo 2021 | medaglia d’oro per Luigi Busà nel karate kumite

(Di venerdì 6 agosto 2021) Un’altra giornataper gli Azzurri a. Laoggi l’ha vinta, nella gara del karatèmaschile. La sua storia è d’ispirazione per molti, comincia così con una frase confessata a La Repubblica: “Pesavo 94 chili, soltanto mio padre ha visto in me qualcosa di speciale” e oggi ha trionfato battendo i giapponesi – in casa – nel loro sport.oggi è orgoglio azzurro e siciliano ma anche ispirazione, forza e coraggio per tutti. Si porta a casa l’oro e tutti esultano. su Il Corriere della Città.

L'Italia supera il record di medaglie alle, e con un'altra medaglia d'oro. Luigi Busà trionfa nel karate , specialità kumite 75 kg, alledi. Il 33enne siciliano sconfigge in finale l'eterno rivale il 35enne azero Rafael Aghayev per 1 - 0. È il nono oro per l'Italia team ai Giochi, la 37esima medaglia in totale, nuovo ...Milena Baldassarri si è qualificata per la finale di ginnastica ritmica alledi, in programma sabato mattina. L'Azzurro grazie a un ottimo esercizio alle clavette ha chiuso al sesto posto parziale. Davanti a tutte le gemelle russe Dina e Arina Averina, poi l'...Xiaomi Mi Mix 4 è protagonista di due teaser da parte del produttore, mentre il display è apparso al microscopio mostrando la migliore rappresentazione della fotocamera frontale sotto-vetro disponibil ...Busà ha regalato all’Italia il 9° oro nelle Olimpiadi di Tokyo, questa è la 37esima medaglia in assoluto per l’Italia in questi Giochi ...