Olimpiadi Tokyo 2021 | le speranze di medaglia dell’Italia Borsino e percentuali sabato 7 agosto

(Di venerdì 6 agosto 2021)DIITALIACICLISMO SU PISTA Elia Viviani e Simone Consonni arrivano all’ultimo appuntamento della loro Olimpiade con il morale altissimo. Il primo ha incassato uno splendido bronzo nell’omnium dopo il titolo di 5 anni fa a Rio; il secondo ha fatto parte del quartetto dell’inseguimento su pista salito sulla cima dell’Olimpo. Non vi sono dubbi, dunque, che entrambi siano in forma e motivati a far bene anche in una specialità, la madison, che nel passato recente non ha mai sorriso ai colori azzurri. Forse mancherà un pizzico di intesa ai due azzurri, non dei protagonisti abituali delle ...