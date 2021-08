Olimpiadi, Stano emozionato alla premiazione: 'Sento il peso della medaglia' (Di venerdì 6 agosto 2021) TOKYO - "Inizio a sentire il peso della medaglia sul collo, sta iniziando a concretizzarsi quello che è successo. È una cosa indescrivibile.". È un Massimo Stano molto emozionato quello che ha parlato ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 6 agosto 2021) TOKYO - "Inizio a sentire ilsul collo, sta iniziando a concretizzarsi quello che è successo. È una cosa indescrivibile.". È un Massimomoltoquello che ha parlato ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ??… - ricpuglisi : Stano ma vero! Coincidenze? Non Credo. - virginiaraggi : Grande Massimo #Stano! L’azzurro, che vive e si allena a Ostia, ha vinto l’oro nella 20 km di marcia alle Olimpiadi… - PLLisTheWay : RT @Eurosport_IT: ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ???????????… - unobasso : RT @Eurosport_IT: ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ???????????… -