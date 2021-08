Olimpiadi, perché gli atleti mordono le medaglie dopo averle vinte (Di venerdì 6 agosto 2021) perché gli atleti mordono le medaglie dopo averle vinte? Un gesto che abbiamo visto tante volte in queste settimane di gare Martina La Piana (Getty Images)Che gli atleti bacino il trofeo (coppa o medaglia che sia) appena l’hanno vinto, è un gesto che forse non ha bisogno di spiegazioni: sarà naturale, sarà “l’affetto” che si prova verso l’ambito oggetto che tale più non è, ma rappresentante di tanti sacrifici e sogni. Ma c’è anche un altro gesto, quello di mordere la medaglia, perché? Tipicamente avviene alle ... Leggi su ck12 (Di venerdì 6 agosto 2021)glile? Un gesto che abbiamo visto tante volte in queste settimane di gare Martina La Piana (Getty Images)Che glibacino il trofeo (coppa o medaglia che sia) appena l’hanno vinto, è un gesto che forse non ha bisogno di spiegazioni: sarà naturale, sarà “l’affetto” che si prova verso l’ambito oggetto che tale più non è, ma rappresentante di tanti sacrifici e sogni. Ma c’è anche un altro gesto, quello di mordere la medaglia,? Tipicamente avviene alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi perché Tokyo 2020, 2 ori: Antonella Palmisano marcia, Busà karate. Record di medaglie per Italia Ma la marcia trionfale con la bandiera italiana è durata pochi metri, perché il laccio che ... Italia ottava nel Madison, Sotero sfiora la medaglia nel Pentathlon moderno leggi anche Olimpiadi Tokyo ...

Tokyo2020, altri 2 ori: Palmisano nella marcia 20km e Busà nel Karate Kumite "Ho voluto questo bronzo a tutti i costi, perché queste Olimpiadi non mi avevano ancora appagato del tutto: adesso sì. Il quarto posto nei 1.500 stile libero è stata una brutta botta", è stata la ...

