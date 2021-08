Olimpiadi, oro Palmisano nella 20 km di marcia femminile (Di venerdì 6 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - Un'altra grande impresa per l'atletica azzurra a Tokyo2020 . Dopo quello conquistato da Massimo Stano nella 20km di marcia arriva infatti l' oro olimpico anche nella prova femminile. Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 6 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - Un'altra grande impresa per l'atletica azzurra a Tokyo2020 . Dopo quello conquistato da Massimo Stano20km diarriva infatti l' oro olimpico ancheprova

ricpuglisi : Stano ma vero! Coincidenze? Non Credo. - virginiaraggi : Grande Massimo #Stano! L’azzurro, che vive e si allena a Ostia, ha vinto l’oro nella 20 km di marcia alle Olimpiadi… - Coninews : L'argento ad #Atene2004 a soli 16 anni, ?? l'oro a #Pechino2008, cinque finali nei 200m stile libero in cinque Olimp… - Castiel203 : RT @Imbohemien: L’atleta greco che dopo aver vinto un’oro imita il gear second di One Piece mi fa capire che finalmente la mia generazione… - 1cyberella : Atletica 20 km di marcia - Medaglia d'Oro Antonella Palmisano - Italia - Oro #6agosto #AntonellaPalmisano… -