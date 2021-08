Olimpiadi | nel giorno del compleanno Antonella Palmisano | è di Mottola l’ottava medaglia d’oro per l’Italia La nona è nel karate con Luigi Busà Tokyo 2020 | la Puglia porta ancora un successo alla nazionale azzurra nella 20 chilometri di marcia

(Di venerdì 6 agosto 2021)è, neldel suo, campionessa olimpionica20di. L’atletica leggeraunaalin questa edizione delle Olimpuadi. In particolare è sugli scudi laperché, di, vincestessa specialità in cui fra gli uomini, ieri, ha vinto Massimo Stano di ...

Advertising

Eurosport_IT : LUIGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII BUSÀÀÀÀÀÀÀ ?? Il Gorilla d'Avola vince la medaglia d'oro nel Kumite -… - ferrarivany : Penso che nel complesso, aldilà del risultato, questo sia stato l'esercizio più bello della mia vita!? #Olympics… - Eurosport_IT : Terza medaglia olimpica individuale per Gregorio #Paltrinieri ?????? Prima di lui nel nuoto solo Novella Calligaris e… - damy85twit : RT @chetempochefa: Nono oro per l’Italia con la straordinaria vittoria alle Olimpiadi di Luigi #Busà, è la prima medaglia d’oro di sempre n… - Feedericaaaaa : RT @Eurosport_IT: LUIGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII BUSÀÀÀÀÀÀÀ ?? Il Gorilla d'Avola vince la medaglia d'oro nel Kumite -75Kg:… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi nel

Fuori, invece,kata uomini, specialità del karate (è quella contro un rivale immaginario), ... Leggi anche, quanto valgono le medaglie di Jacobs e Tamberi Pinarello, Colnago, Bianchi: made ...Luigi Busà vince l'oro a 33 annikarate, categoria regina del kumite (75kg). Al Nippon Budokan di Tokyo prende la medaglia d'oro. ... in questeche coronano il sogno di una vita. Antonella ...Oro alle Oimpiadi, chi è Luigi Busà: età, storia, moglie, Instagram. Tutto quello che c'è da sapere sul karateka italiano ...Ginnastica ritmica, Olimpiadi Tokyo 2020: obiettivo medaglia per le farfalle azzurre ROMA – Obiettivo medaglia per le farfalle azzurre nella gara a squadre di ginnastica ritmica che puntano a prenders ...