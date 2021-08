Olimpiadi | marcia 20 km | Antonella Palmisano medaglia d' oro

Advertising

ricpuglisi : Stano ma vero! Coincidenze? Non Credo. - matteorenzi : Complimenti alla marcia italiana! Due medaglie d’oro straordinarie. Evviva Maurizio Stano, evviva Antonella Palmisa… - virginiaraggi : Grande Massimo #Stano! L’azzurro, che vive e si allena a Ostia, ha vinto l’oro nella 20 km di marcia alle Olimpiadi… - MarcG_69 : RT @paoloigna1: Invece che regarlarsi una torta una bella medaglia d'oro! Tanti auguri Antonella #Palmisano #Tokyo2020 - nimexis : RT @yleniaindenial1: italiani durante il lockdown: adesso sono diventati tutti runner per partecipare alle olimpiadi. italiani alle olimpia… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi marcia

Una gara dominata dall'inizio alla fine. Antonella Palmisano ha vinto la medaglia d'oro nella 20 km difemminile alledi Tokyo 2020. L'azzurra ha condotto la gara sempre in testa staccando nel finale le avversarie e chiudendo in 1.29.12 nei 31 gradi, con il 64% di umidità di Sapporo. L'...Ladi 50 km è stata cancellata dal programma per le prossimedi Parigi nel 2024 e potrebbe non tornare. Hockey su prato Le donne della Gran Bretagna hanno vinto la medaglia di bronzo ...Nel giorno dell’oro (l’ottavo per l’Italia) di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia femminile (quattro titoli olimpici nell’atletica: mai accaduto prima di quest’edizione dei Giochi) e della fina ...Tokyo 2020 Antonella Palmisano conquista l'oro nella marcia: doppietta sui 20 km dopo Stano, pugliese anche lei, di Mottola ...