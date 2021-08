Olimpiadi, l’Italia è l’incubo della Gran Bretagna! Luna Rossa, gli Europei di calcio, oggi la 4×100! Vinciamo sempre noi (Di venerdì 6 agosto 2021) “It’s coming to Rome ancora“: sono queste le parole a caldo di Filippo Tortu, dopo l’oro olimpico della leggenda e della sorpresa. Ebbene sì, a Tokyo si è compiuto qualcosa che non si sperava di vivere in una rassegna a Cinque Cerchi che per l’Italia è storica. La 4×100 si è tinta d’oro. Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu hanno portato nell’Olimpo la staffetta, realizzando il nuovo primato nazionale di 37?50 e precedendo di un solo centesimo la Gran Bretagna. Sono cinque le medaglie d’oro per l’atletica leggera italiana in questa edizione magica dei Giochi e così la regina delle specialità, ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) “It’s coming to Rome ancora“: sono queste le parole a caldo di Filippo Tortu, dopo l’oro olimpicoleggenda esorpresa. Ebbene sì, a Tokyo si è compiuto qualcosa che non si sperava di vivere in una rassegna a Cinque Cerchi che perè storica. La 4×100 si è tinta d’oro. Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu hanno portato nell’Olimpo la staffetta, realizzando il nuovo primato nazionale di 37?50 e precedendo di un solo centesimo laBretagna. Sono cinque le medaglie d’oro per l’atletica leggera italiana in questa edizione magica dei Giochi e così la regina delle specialità, ...

