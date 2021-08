Olimpiadi, le medaglie degli italiani in diretta: tutti i risultati di oggi a Tokyo 2020 (Di venerdì 6 agosto 2021) I risultati delle gare di oggi, venerdì 6 agosto, e le medaglie degli atleti italiani che gareggiano alle Olimpiadi Leggi su corriere (Di venerdì 6 agosto 2021) Idelle gare di, venerdì 6 agosto, e leatletiche gareggiano alle

Advertising

chetempochefa : 'Sogni per anni di arrivare alle Olimpiadi in ottima forma, ma io ero in pessime condizioni, mi scocciava così tan… - Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - Eurosport_IT : Un oro straordinario quella della 14enne Hongchan Quan ?????? Ma la giovane cinese non gareggia per le medaglie ma pe… - nino_giovanni : RT @fanpage: Antonella #Palmisano è medaglia d'oro nella #marcia, grande campionessa! #Tokyo2020 #Olympics - Noviolenzadonne : Ottavo oro. Abbiamo superato le precedenti due #Olimpiadi con pari ori e molte più medaglie. Grazie… -