Olimpiadi | il medagliere L’Italia vola al settimo posto Trentotto volte sul podio | è record

(Di venerdì 6 agosto 2021) Un'altra giornata da incorniciare alledi Tokio, per l'Italia. Tre ori in poche ore, uno storico nella 4x100 eassoluto di medaglie. Esuta anche Palazzo Chigi dopo l'exploit nella staffetta 4x100 firmato da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs (già oro nei 100 metri piani), Eseosa Desalu e Filippo Tortu. Si tratta del decimo oro vinto dagli azzurri a Tokyo 2020 L'articolo proviene da Firenze Post.

SkyTG24 : Il medagliere azzurro diventa sempre più ricco: è arrivato il bronzo di Viviana #Bottaro nel #karate… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | L'Italia a 36 medaglie, eguaglia il record assoluto. Il bottino azzurro a #Tokyo2020 sale a 8 ori, 10 a… - rtl1025 : ???? E ora l'#Italia è sicura di chiudere le #Olimpiadi di #Tokyo2020 nella top ten del medagliere.

Una vittoria che in pochi si aspettavano che vale la 10ima d'oro (ilaggiornato). Dopo la vittoria di Jacobs nei 100m ancora un successo nella disciplina principe dell'atletica leggera. ...TOKYO 2020 Busà, chi è l'oro olimpico ex obeso. Ha...Atletica, tonfo Usa, Jacobs godeStano, l'oro nella marcia 20km SPORT Jacobs, la telecronaca dei 100 ...«Siamo sul tetto del mondo. E devo dire grazie agli italiani, abbiamo sentito la loro spinta da casa» commenta così a caldo Marcell Jacobs con le due dita a V per indicare i ...L'azzurro conquista la vittoria nel kumite 75 chili. Mai nella storia dei Giochi così tanti successi per il nostro Paese ...