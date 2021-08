Olimpiadi: gli incendi mettono in pericolo il sito archeologico dei Giochi di Olimpia (Di venerdì 6 agosto 2021) Il luogo di origine delle Olimpiadi è a rischio. I numerosi incendi degli ultimi giorni presso il sito dei Giochi di Olimpia ha portato all’evacuazione degli abitanti nelle zone vicino. Secondo l’Agence France Press, 170 vigili del fuoco stavano lavorando per tenere sotto controllo gli incendi, utilizzando anche sei elicotteri ed anche dei Canadair sono stati utilizzati per provare a contrastare il fuoco. In Grecia è esplosa un’ondata di caldo record, che ha visto le temperature raggiungere anche i 47 gradi negli ultimi giorni. Gli incendi sono iniziati ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) Il luogo di origine delleè a rischio. I numerosidegli ultimi giorni presso ildeidiha portato all’evacuazione degli abitanti nelle zone vicino. Secondo l’Agence France Press, 170 vigili del fuoco stavano lavorando per tenere sotto controllo gli, utilizzando anche sei elicotteri ed anche dei Canadair sono stati utilizzati per provare a contrastare il fuoco. In Grecia è esplosa un’ondata di caldo record, che ha visto le temperature raggiungere anche i 47 gradi negli ultimi giorni. Glisono iniziati ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Manfredi #Rizza conquista la medaglia d'argento nella canoa sprint, nel K1 200 metri, alle Olimpiadi di #Tokyo2020.… - Federciclismo : La gara perfetta!! Alle Olimpiadi, in finale, contro gli avversari di sempre, per un record del mondo che scrive la… - Eurosport_IT : Gli ultimi 750 metri fatti in 39.760 secondi ?????? Rivivi l'oro nell'inseguimento: - jedizambetta : RT @foisluca84: All'estero: 'chissà quanto avrà investito il governo italiano nello sport e nelle strutture per avere risultati così clamor… - marco80nove : RT @foisluca84: All'estero: 'chissà quanto avrà investito il governo italiano nello sport e nelle strutture per avere risultati così clamor… -