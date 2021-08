Olimpiadi di Tokyo, Carl Lewis stronca la staffetta Usa: “Peggio dei liceali, un imbarazzo totale” (Di venerdì 6 agosto 2021) Carl Lewis contro la staffetta Usa a Tokyo 2020. Il disastro del quartetto nella 4X100, sesto posto nella seconda batteria con conseguente esclusione dalla finale, ha provocato una dura critica del ‘Figlio del Vento’, come era stato ribattezzato l’ex velocista: “In questa staffetta il quartetto Usa ha sbagliato tutto – ha commentato lapidario -. Il sistema di passaggio del testimone era completamente sbagliato, gli atleti correvano in modo anche questo sbagliato ed è stato chiaro che non c’era leadership. Insomma, un imbarazzo totale ed è inaccettabile per un quartetto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021)contro laUsa a2020. Il disastro del quartetto nella 4X100, sesto posto nella seconda batteria con conseguente esclusione dalla finale, ha provocato una dura critica del ‘Figlio del Vento’, come era stato ribattezzato l’ex velocista: “In questail quartetto Usa ha sbagliato tutto – ha commentato lapidario -. Il sistema di passaggio del testimone era completamente sbagliato, gli atleti correvano in modo anche questo sbagliato ed è stato chiaro che non c’era leadership. Insomma, uned è inaccettabile per un quartetto ...

