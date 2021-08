Olimpiadi di Tokyo 2020, le gare e i risultati di oggi 6 agosto: 35 medaglie per l’Italia, mai così tante ed è già record di bronzi (Di venerdì 6 agosto 2021) Mancano tre giorni al termine delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e l'Italia ha già in cassaforte ben 35 medaglie, 7 d'oro, 10 d'argento e 18 di bronzo. C'è già un pri ... sul sito. Leggi su lastampa (Di venerdì 6 agosto 2021) Mancano tre giorni al termine delledie l'Italia ha già in cassaforte ben 35, 7 d'oro, 10 d'argento e 18 di bronzo. C'è già un pri ... sul sito.

Advertising

Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - virginiaraggi : Grande Massimo #Stano! L’azzurro, che vive e si allena a Ostia, ha vinto l’oro nella 20 km di marcia alle Olimpiadi… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI I Jacobs: 'Io vivrò per sempre in Italia!'. Il campione olimpico di #tOKYO2020 : 'Negli Usa andrò ma per… - Eurosport_IT : A Conyedo non riesce l'impresa ?????? L'azzurro si ferma ai quarti di finale contro il campione olimpico in carica Sn… - SportRepubblica : Canoa sprint d'argento per l'Italia: Rizza è secondo nel K1 200 metri -