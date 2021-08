Ok del Governo per la riapertura al 50% degli stadi: "Importante passo avanti per la ripartenza del calcio" (Di venerdì 6 agosto 2021) Via libera da parte dell'esecutivo per la parziale riapertura degli stadi italiani nella stagione 2021/22. Leggi su 90min (Di venerdì 6 agosto 2021) Via libera da parte dell'esecutivo per la parzialeitaliani nella stagione 2021/22.

Ultime Notizie dalla rete : del Governo Il mistero della bottiglia di whisky giapponese da 5.800 dollari regalata a Mike Pompeo: è spartia nel nulla ...superiore a $ 390 sono tenuti a consegnarli al governo o a pagarli di tasca propria. Il whisky giapponese è stato regalato a Pompeo nel giugno 2019, durante la sua visita al Paese per un vertice del ...

Ricorso contro green pass: perché non conviene Questo green pass non s'ha da fare. Infatti non tutti i cittadini italiani sono contenti della presa di posizione del Governo in merito all'obbligatorietà del green pass e fanno riferimento ai diritti della Costituzione che regolano la libertà di circolazione (art. 16) e la non obbligatorietà dei trattamenti ...

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 32 | www.governo.it Governo Green Pass, le preoccupazioni dei gestori delle palestre e dei ristoratori Gli imprenditori e i professionisti dei due settori si adeguano alla normativa ma non nascondono i timori legati all’impatto economico ...

De Luca: "Il Governo procede con mezze misure, vaccino dovrebbe essere obbligatorio" “In sostanza il Governo continua a muoversi sulla base di mezze misure, non è in grado di prendere misure impegnative. Non solo perché è retto da ...

