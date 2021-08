Oggi al via la Campagna “L’Unione fa la Sicurezza” della Polizia Stradale e Autostrade per l’Italia (Di venerdì 6 agosto 2021) Estate 2021: al via la compagna “L’Unione fa la Sicurezza” della Polizia Stradale e Autostrade per la vita. L’iniziativa per la sensibilizzazione a una guida corretta la Campagna “L’Unione fa la Sicurezza” durante gli spostamenti nel periodo estivo. Una squadra dedicata all’informazione e all’assistenza degli utenti in viaggio luna la rete Autostrade. Uso non corretto Leggi su periodicodaily (Di venerdì 6 agosto 2021) Estate 2021: al via la compagna “fa laper la vita. L’iniziativa per la sensibilizzazione a una guida corretta lafa la” durante gli spostamenti nel periodo estivo. Una squadra dedicata all’informazione e all’assistenza degli utenti in viaggio luna la rete. Uso non corretto

Ultime Notizie dalla rete : Oggi via Anniversario. Sul sole di Hiroshima l'eclissi della memoria È un record che fa paura persino alla memoria, c'è bisogno di sottacere, accennare e via al galoppo ... È dovuto a questo semisilenzio tutt'oggi perdurante che il culto della parola è ormai immobile? È ...

Porto aperto: Sea Watch ci scarica i migranti Trapani il porto sicuro assegnato a Sea Watch 3 con 257 migranti a bordo. Il via libera è arrivato oggi dal Viminale e l'Ong battente bandiera tedesca ne ha dato subito annuncio su Twitter: "Dopo una notte particolarmente dura a bordo, anche a causa delle condizioni del mare, ...

Da oggi via al Green Pass: da Palermo a Torino la protesta di bar, palestre... e piazze Giornale di Sicilia Copyright, Cdm recepisce direttiva europea: diritto d'autore anche su digitale Recepita in via preliminare la direttiva Ue 2019/790 sul diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale. Dopo l'esame del Parlamento sarà adottata definitivamente ...

Auto fa inversione e urta una moto Muore il maitre Domenico D’Addio Dopo l’incidente avvenuto a Modena, inutili i tentativi di rianimare il 26enne. Indagato il guidatore di 71 anni ...

