“Occhio che sta per succedere una cosa” | la telecronaca veggente di Bragagna | VIDEO

(Di venerdì 6 agosto 2021) Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu hanno riscritto la storia dell’atletica leggera italiana. Il quartetto azzurro ha trionfato nella staffetta 4X100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020, raggiungendo un risultato mai visto. Una prestazione monstre di tutti i nostri atleti che sono riusciti ad andare oltre ogni pronostico strappando, per un solo centesimo di secondo, la medaglia d’oro che i britannici stavano già pregustando prima dell’ultima frazione. Il pubblico italiano ha seguito questa storica impresa anche su RaiDue, con una superbadi Franco. CHEÈ SUCCESSO#Tokyo2020 ...

Advertising

lapoelkann_ : Jacobs, Tortu, Patta, Desalu. L'Italia ?????? migliore. Occhio ad alcuni amici della stampa straniera a rosicare trop… - Giorgiolaporta : Quando a parlare di #terzadose è l'azienda che produce la terza dose, a occhio e croce c'è un piccolissimo conflitt… - fleinaudi : #31luglio @avvbenedetto @LaRagione_eu Perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello, mentre non ti acc… - 9Roby11 : RT @lapoelkann_: Jacobs, Tortu, Patta, Desalu. L'Italia ?????? migliore. Occhio ad alcuni amici della stampa straniera a rosicare troppo che… - NumerINTERi : Occhio che Lukaku sarà un giocatore dell'Inter anche nella prossima stagione. -

Ultime Notizie dalla rete : Occhio che

Lavori Pubblici

Almeno inizialmente, parela loro relazione non fosse stata vista di buoned entrambi pare siano stati parecchio criticati. Innanzitutto perché Raoul Bova era sposato e padre di figli e ...La forma è importantissima, suggeriamo di ricavare dalla pasta la forma di un "", più panciuto al centro e con due punte alle estremità. Non molti sannobasta aggiungere quest'ingrediente ...Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono sicuramente una delle coppie più amate di sempre. Ne è passato di tempo da quando la loro storia d'amore è nata ed esattamente i due hanno festeggiato circa ...I tutor sono attivi su 144 tratte autostradali. Sanzioni salate per chi dovesse superare i limiti massimi di velocità ...