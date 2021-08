Nuovo miracolo a Tokyo, Jacobs trascina la staffetta 4×100 dell’Italia alla medaglia d’oro (Di venerdì 6 agosto 2021) miracolo a Tokyo: il campione olimpico Marcell Jacobs è riuscito a trascinare alla medaglia d’oro la staffetta 4×100 dell’Italia, con una grande prestazione. Il quartetto Patta-Jacobs-Desalu-Tortu era arrivato in finale con 37?95, Nuovo record italiano (cancellando il 38?11 di Doha), quarto tempo di ammissione, miglior prestazione europea dell’anno, e la quinta continentale di sempre. Meglio aveva fatto solo la Giamaica, la Cina e il Canada, mentre gli Usa, disastrosi, erano rimasti ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 agosto 2021): il campione olimpico Marcellè riuscito arela, con una grande prestazione. Il quartetto Patta--Desalu-Tortu era arrivato in finale con 37?95,record italiano (cancellando il 38?11 di Doha), quarto tempo di ammissione, miglior prestazione europea dell’anno, e la quinta continentale di sempre. Meglio aveva fatto solo la Giamaica, la Cina e il Canada, mentre gli Usa, disastrosi, erano rimasti ...

Advertising

nahueloddone : Specchio - Salvatore Quasimodo un verde più nuovo dell'erba che il cuore riposa... e tutto mi sa di miracolo Yal… - Ciakos1 : @Eugene_Dearborn @_cristiano73 In più ci saranno delle notti open vaccine con musica e dj e ti vaccini.. In pratica… - starsouis : Manifesting per almeno un bronzino alla 4x100 di oggi pomeriggio, Marcell fai il miracolo di nuovo #GiochiOlimpici… - CSteno75 : @jerryscottismo Verissimo, ma se non fa un miracolo zaniolo mi sa che si arriva sesti di nuovo - min_rost : @IlBacchettone Mi consenta... Il fratello di Parascandalo assessore al commercio. Mercalli ai lavori pubblici. Avvo… -