Nuovi guai per il rapper Baby Gang: in un video le foto dei figli di una blogger torinese (Di venerdì 6 agosto 2021) Secondo la Guardia di Finanza, il rapper ha acquisito la fotografia dei minorenni usandola in un video da 10 milioni di visualizzazioni Leggi su lastampa (Di venerdì 6 agosto 2021) Secondo la Guardia di Finanza, ilha acquisito lagrafia dei minorenni usandola in unda 10 milioni di visualizzazioni

Advertising

StampaTorino : Nuovi guai per il rapper Baby Gang: in un video le foto dei figli di una blogger torinese - angheluruju11 : RT @romatoday: #Ostia, nuovi guai per l'ex patron del Porto: confiscati 460 milioni di euro di beni - infoitinterno : Ostia, nuovi guai per l'ex patron del Porto: confiscati 460 milioni di euro di beni - squopellediluna : Il consigliere medico della Casa Bianca mentre la media giornaliera di nuovi casi sta superando il livello di trasm… - STnews365 : Tennis, Roger Federer salta i 1000 di Toronto e Cincinnati Nuovi guai fisici per Roger Federer, o meglio, i soliti… -