Nuoto artistico | Olimpiadi Tokyo | Russia davanti dopo la routine tecnica | seste le azzurre

(Di venerdì 6 agosto 2021) Certezze e piccole sorprese nella, il primo segmento della gara a squadre dialledi2020. Al termine della prima tranche infatti a guidare la classifica come da pronostico è il team della, seguito dalla Cina e dall’Ucraina.invece le, ma con buone chance di risalire la china nel libero. Le atlete seguite dal Commissario Tecnico Patrizia Giallombardo si sono presentate alAquatics Centre con un programma inedito, “We can be heroes“, pensato ...

La diretta testuale della finale del programma tecnico a squadre di nuoto sincronizzato ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Al Tokyo Aquatics Centre le azzurre del scenderanno in acqua alle ore 12.30 italiane (ore 19.3o in Giappone) per sfidare potenze come Russia, Ucraina e Cina. In finale anche Spagna, Giappone, Egitto, Australia, Grecia e ... La diretta testuale della finale del programma tecnico a squadre di nuoto sincronizzato ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Nuovo oro nell'atletica, Stano vince la marcia uomini 20 Km. Argento per Manfredi Rizza in Canoa Sprint. L'impresa titanica di Gregorio Paltrinieri, terzo nella maratona dei 10 chilometri di nuoto in ...